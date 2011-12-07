Челнинцам в декабре за отопление начислили на 135 млн рублей больше, чем в ноябре

Жителям Набережных Челнов начислили за отопление за декабрь на 135 млн рублей больше, чем в ноябре, об этом сообщил замглавы исполкома автограда Илья Зуев.

Он отметил, что увеличение платы связано с холодной погодой. Так как среднесуточная температура воздуха в декабре составила -10,7 градусов. В данный момент в Челнах стоимость 1 Гкал составляет 1,6 тыс. рублей.

Роста тарифов ЖКУ не наблюдалось с 2020 года.

Ранее власти РТ сообщили о том, что в ближайшее полгода тарифы ЖКУ расти не будут.