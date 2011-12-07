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Галимова: Послабления ограничений для бизнеса в Татарстане не будет

Наличие антител у татарстанцев не является поводом для этого.  

Руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова заявила, что несмотря на результат недавнего исследования, послаблений ограничений для бизнеса в республике не будет.

Галимова подчеркнула, что в Татарстане нет каких-то жестких лимитов, есть лишь определенные ограничения в системе общепита, «и то они касаются не столько ресторанной деятельности, сколько ночной, клубной». Она отметила, что формирование коллективного иммунитета не равна победе над коронавирусом.

Ранее «Казанские ведомости» написали о том, что наличие антител к COVID-19 выявили у 51% населения Татарстана. 

КВ
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