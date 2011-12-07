Бык - это сила, трудолюбие, надежность, спокойствие и консерватизм. А еще упрямство и упорство. Он идет к своей цели, может быть, не так быстро, но четко и последовательно, не боясь никаких сложностей и преград. Для Быка очень важна семья, семейные традиции. Так что, по прогнозам астрологов, для всех нас в год Быка семья и работа выйдут на первый план.

Мы побывали в Казанском зооботаническом саду, где живет семья яков, и узнали, какие они, настоящие быки.

Главу семейства сотрудники зоопарка уважительно зовут Папенькой. У него две жены, и сейчас они все вместе воспитывают детеныша, который появился на свет 5 сентября. Кстати, за 7 лет в семье яков родились 7 малышей.

Мощный рыжий красавец не спеша подошел к нам, чтобы познакомиться. Несмотря на грозный вид, Папенька добрый, спокойный. Он с удовольствием подставил свой лоб, чтобы почесали и потрепали его кудрявую челку. А вот самки яка необщительные в принципе. А когда у них появляются детеныши, становятся агрессивными - инстинкт защиты потомства. В такие моменты даже сотрудники зоопарка, которые ухаживают за яками, опасаются заходить к ним в вольер. Они просят Папеньку: «Пожалуйста, отгони своих!». И он отгоняет. Одного жеста его головы достаточно, чтобы самки поняли: надо отойти подальше, и послушно отходят на безопасное расстояние. Вот такой Папенька миротворец. Авторитет его в семье непререкаемый. Это еще раз доказывает, что за благодушием, сдержанностью и спокойствием Быка скрывается сильный характер, который обязательно поможет всем нам в 2021 году добиться успеха на работе и укрепить благополучие семьи.