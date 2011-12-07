Каждый второй татарстанец готов дать взятку должностному лицу, сообщила начальник информационно-аналитического отдела департамента социально-экономического мониторинга министерства экономики РТ Эльвира Юрасова.

В числе причин, по которым татарстанцы готовы дать взятку, — желание добиться благосклонности и наиболее качественной работы со стороны должностного лица.

Принципиально не дали бы взятку 44,6% респондентов, 33,3% — предпочитают решать вопрос другими способами, 13,6% — взятка не по карману.

«Количество граждан, которые сообщают о коррупции увеличивается, но незначительно. Все-таки подавляющее большинство граждан не говорит, потому что считает это бесполезным. Менее трети говорят, что это опасно, для меня и моих близких, 5%не считают это необходимым», — заметила Юрасова.