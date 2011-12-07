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Мэр Зеленодольска приехал с извинениями за открытку к 90-летней жительнице РТ

Внучка пенсионерке пожаловалась на «подарок» от администрации города на юбилей женщины.

Мэр Зеленодольска лично приехал к 90-летней пенсионерка после жалобы ее внучки на «бумажку», которую женщине вручила представитель администрации на юбилей.

Ранее внучка поделилась в соцсетях информацией о том, что дочери пенсионерки позвонили в декабре из администрации Зеленодольска и сообщили, что 12 января ее мать придут поздравить с 90-летним юбилеем.

«Бабушка весь месяц не спала, вчера сидела, ждала уже с утра. Звонок. Заходит женщина с открыткой. Вы бы видели ее взгляд после, когда она открыла этот конверт. Мы ее долго не могли потом успокоить. <…> Могли бы только в почтовый ящик кинуть такую бумажку», — написала девушка в посте.

14 января мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев  и представитель Зеленодольского завода им. Горького, где женщина проработала 25 лет, приехали к пенсионерке и вручили ей подарки, объяснив произошедшее как «недоразумение произошло из-за недоработки его помощников на нужном уровне».

КВ
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