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Татарстанцев приглашают принять участие в «Школе фермеров»

Проект позволит создать в республике новые бренды качественной фермерской продукции.

В Татарстане объявлен конкурсный отбор для участия в обучении в «Школе фермеров», сообщает пресс-служба минсельхоза РТ.

Проект «Школа фермеров» создан для развития новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, а также для повышения эффективности уже действующих в республике.

Участие в конкурсе могут любые желающие. Для этого нужно с 12 по 27 января сделать презентацию или снять видеоролик по направлению «Молочно-мясное скотоводство» или «Птицеводство» и вместе с заполненной заявкой прислать на электронную почту: sh.fermer_rt@mail.ru. Положение конкурса можно найти по ссылке.

Один участник может презентовать один проект. Победители получат возможность пройти профессиональную переподготовку по программе «Агробизнес фермерского хозяйства» с выдачей диплома установленного образца для получения грантовой поддержки.

КВ
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