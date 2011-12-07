В Казани о переезде в другой город ради работы чаще всего думают врачи

Больше всего готовых на переезд ради новой работы из Казани в другой город – среди врачей. Такие данные социологического исследования представил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Темой изучения резюме кандидатов на переезд стала готовность сменить место жительства ради новой работы среди представителей 15 популярных профессиональных групп, проживающих в городах-миллионниках.

За врачами большой плотной группой в 37% следуют программисты. Эти специалисты готовы переехать и в Новосибирск.

А вот меньше всего желающих покинуть родную Казань оказалось среди бухгалтеров – 16%.