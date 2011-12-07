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В Казани стартуют обучающие курсы по вопросам ЖКХ

Слушатели курсов узнают об изменениях законодательства в 2021 году.

НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан» запускает бесплатные обучающие курсы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства для собственников и Советов многоквартирных домов. Слушатели курсов узнают об изменениях законодательства в 2021 году, управлении многоквартирным домом, тарифах на ЖКУ, а также о капитальном и текущем ремонте МКД, собрании собственников жилья, энергосбережении и защите прав потребителей в сфере ЖКХ.

Запись на курсы осуществляется по телефону 8 (843) 236-29-97 или электронной почте obcontrolrt@mail.ru.

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