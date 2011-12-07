В Татарстане временно ограничат движение на трассах для автобусов и грузовиков из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РТ.

14 и 15 января синоптики прогнозируют снегопады и метель, что станет причиной гололедицы и снежных заносов. Порывы ветра достигнут 16 м/с.

В связи с погодными условиями с 14.00 на дорогах республики ограничивается движение автобусов, а с 16.00 — грузовиков.

Крупногабаритные транспортные средства не смогут проехать по дорогам: Москва — Казань — Уфа, Казань — Оренбург и до границы с Казахстаном, Йошкар-Ола — Зеленодольск и Казань — Ульяновск.

В случае возникновения внештатных ситуаций на дорогах водители могут обратиться по телефону: (843) 533 38 88.