Была лифтерка - стала двушка

Однушка превращается…История с присвоением лифтерки началась много лет назад, еще когда вместо такой формы управления домом, как товарищество собственников жилья, существовал жилищно-строительный кооператив. Как рассказала Надежда - одна из тех, кто сейчас активно отстаивает права жильцов, их дом был заселен в 1989 году. Одна из жительниц, получившая однушку на первом этаже рядом с электрощитовой, договорившись с собственниками другой квартиры, благополучно обменивает ее на квартиру рядом с лифтеркой. Увы, для чего ей это было надо, стало известно спустя много лет… Тогда же, в 1998 году, женщина вместе с председателем обошла некоторых жителей дома с просьбой подписать ей документы, разрешающие временное пользование лифтеркой. Взамен она обязалась оплачивать коммунальные платежи и арендную плату в пользу недавно образовавшегося ТСЖ. В уставе уже в то время было прописано, что общедомовое имущество никто из членов не вправе дарить или присваивать.- Так получилось, что эта жительница дома впоследствии стала председателем нашего ТСЖ. По правилам каждый год она должна была отчитываться перед другими собственниками о своей деятельности, распоряжении денег с расчетного счета. Но этого не происходило. Сколько помню, у нас были только стихийные собрания. Например, в 2013-м мы собирались по поводу поломки дорогостоящего пункта учета тепла, который профункционировал у нас один месяц… Тогда члены правления напоминали ей об обещании, но председатель лишь разводила руками: мол, пока не удается нежилое помещение, которым является лифтерка, перевести в жилое - отказывают в инстанциях… В то же время уверяла, как только документы будут в порядке, сразу начнет платить за аренду, - говорит Надежда.Но этот момент все оттягивался по разным причинам. На происходивших время от времени стихийных собраниях собственники напоминали нерадивому председателю, а та все отнекивалась, мол, не до этого пока. А фактически, присвоив себе квадратные метры лифтерки, проживала спокойненько теперь уже вместе с семьей не в однушке, а в двушке. Но два года назад кто-то из жителей увидел на одном из сайтов объявление о продаже злополучной двухкомнатной квартиры. По дому разнесся слух, и инициативная группа жильцов спросила председателя: на каких основаниях квартира продается? В ответ были предъявлены документы о собственности, в том числе и на квадратные метры лифтерки, которые она оформила в собственность еще… в 2015 году по решению суда.А собрания-то липовые!Чтобы восстановить справедливость, в 2017 году жильцы обратились в прокуратуру. Оттуда их отправили в архив районного суда - нужно было поднять протоколы тех липовых собраний, которые якобы проводило правление ТСЖ в 1995 и 2014 году. - Мы очень удивились, когда увидели протокол собрания 1995 года, где собственники разрешали временное пользование лифтеркой. Собрания такого в помине не было, а некоторые жильцы, подписи которых стоят в протоколе, на тот момент даже не были собственниками. Из протокола 2014 года получается, что мы и вовсе голосовали в пользу председателя копиями договоров о собственности во дворе нашего дома. Как могли там собраться незаметно 128 собственников квартир, неизвестно… - говорит Надежда.На состоявшемся заседании суда признали, что собрания как такового не было. И все же судом было вынесено решение о применении пункта исковой давности. Мол, сроки незаконного присвоения лифтерки прошли… Но настойчивые жители дома намерены идти до конца - ведь они и знать не знали о фальсифицированных собраниях. Ими была подана апелляция в Верховный суд, в декабре прошлого года - заявление в следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации. И хотя двухкомнатную квартиру горе-хозяйке все же удалось продать - теперь там проживают совсем другие люди, купившие жилье по ипотеке, жители дома считают, что справедливым было бы истребовать с бывшего председателя стоимость незаконно присвоенных квадратных метров лифтерки. А сделать это будет непросто, поскольку новая квартира бывшего председателя оформлена на ее дочь. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.«Разве не заслужила?»Примечательно, что позицию активных жителей дома разделяют не все. - Одна дама из нашего дома как-то обронила: «А что, разве она не заслужила этого жилья за столько лет работы в правлении?» Это что же получается - за 10 лет работы председателем она присвоила почти миллион рублей! Нехилая ежегодная прибавка к зарплате получается. И это помимо премий. Представляете, если последующие председатели будут вести себя подобным образом - присваивать общедомовое имущество и продавать! Хотя есть такие люди, даже в нашем доме: им все равно, что творится в их ТСЖ, - резюмирует Надежда.Комментарий юриста Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Зои Куклиной:- К сожалению, знание населением своих прав и Жилищного кодекса в настоящее время оставляет желать лучшего. Что касается общедомового имущества, то решение о его использовании или сдаче в аренду принимается на общем собрании собственников, которое необходимо проводить по Гражданскому кодексу и Жилищному, приказу №937 Минстроя РФ, а в случае, если домом управляет ТСЖ, то по уставу. Решение же об уменьшении общедомового имущества должно осуществляться при согласии всех собственников жилья. Создавая ТСЖ, надо помнить о ежегодном отчетном собрании председателя и правления. В описанной истории собрания происходили стихийно, раз в несколько лет. Или другая проблема: создали ТСЖ, а информацию о своей деятельности на информационном портале мониторинга жилищного фонда РТ mgf.tatar.ru не раскрывают, что противоречит постановлению правительства РФ №731. Более того, в прошлом году изменения в статью 46 Жилищного кодекса РФ вводят следующую норму: все протоколы собраний и решений УК, ТСЖ и ЖСК хранятся в Госжилинспекции, где каждый собственник может получить заверенную копию согласно письму Департамента ЖКХ Минстроя РФ.