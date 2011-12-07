Почему мужчины разводятся после 60 лет?

Если мы вспомним, как жили наши бабушки и дедушки, то это были непременно крепкие семьи с двумя и более детьми. Женились молодыми, уживались подчас по три поколения в одной квартире. Копили на кооператив, машину, бытовую технику. Была такая спланированная размеренная семейная жизнь. А сегодня... Что же не так с современной семьей?- Мария Юрьевна, институт брака сегодня штормит. Молодежь к нему относится легко: подумаешь, поженились - разбежались. Это тенденция?- Да, это тенденция. Сейчас уже ученые зафиксировали, что за последние 10 лет число разводов стало около 60 процентов. Причем чаще начали разводиться пары, срок стажа у которых не превышает 4 - 5 лет. Расстаются и те, кто уже достиг среднего возраста, то есть сорока лет, у которых брачный стаж более 10 - 15 лет. Причем если обратиться к статистике, то до 50 лет инициаторами развода чаще бывают женщины, а после 60 лет - мужчины. Почему так? Ну, во-первых, женщина после 50 лет склонна к стабильности, ей уже не хочется что-либо менять. А у мужчин этой возрастной категории чаще случаются повторные браки, причем с молодыми женщинами. Если говорить, осознанные ли такие браки (с большой разницей в возрасте), то здесь трудно что-либо сказать.- А сам институт брака изменился?- Надо сказать, институт брака не изменился, просто изменилось отношение к нему. Если раньше брачные союзы были патриархальными, то сегодня изменились его жизненные сценарии. Меняется жизнь, меняются партнеры в браке. Браки на всю жизнь сегодня большая редкость. Можно полагать, что происходит трансформация семьи, изменение самих внутрисемейных отношений. Вспомните советское время, когда было распространено мнение, что «незамужняя женщина - это неприлично». Был даже налог на бездетность. Отношение к женщине как-то дискриминировалось, если она не была замужем и не имела детей.Современная женщина, если ей 25 - 30 лет, хочет больше свободы, получать образование, путешествовать, развиваться. И сегодня уже не осуждаются гражданские браки. Вступление в брак рассматривается наряду с другими сценариями. Карьера, свобода, образование стали значимыми трендами. А брак уже не является для женщины основным. Можно, к примеру, получить образование в Казани, закончить магистратуру в Москве, а аспирантуру - за границей. Повторюсь, брак стал всего лишь одним из вариантов жизненного сценария. Еще один момент: если раньше врачи рекомендовали женщинам рожать до 30 лет, то сегодня мы можем наблюдать первые роды после 40 и более лет.- Как социологи относятся к этому?- Давать этическую оценку социальным процессам очень сложно. Не бывает процессов однозначно положительных или отрицательных. Сегодня нельзя устанавливать какие-то жесткие рамки, когда вступать в брак, когда рожать, запрещать аборты и разводы - это было бы неправильно. В итоге мы можем получить поломанные и искалеченные судьбы. Однозначно сказать, что развод и повторный брак хорошо или плохо, я не могу. Каждый развод - это выбор человека.- На чем же держится современная семья? Что входит в сегодняшнее понятие «семейные ценности»?- В современном обществе семья существует в рамках партнерских отношений. Соответственно ее ценности - уважение, внимание, честность, гибкость, прощение, общение, традиции... Ну и любовь, конечно. Сюда можно отнести и уважение к частной жизни члена семьи, ведь у каждого есть работа, есть желание совершенствоваться, идти вперед, опять же увлечения. И нет давления на личность, пресловутого «Кто в доме хозяин». На выстраивании таких партнерских отношений и основывается семья. И она наиболее долговечная, где есть такая «длинная» дружба.- Сегодня популярны такие формы брака, как гражданский, гостевой. Говорит ли это об инфантильности молодежи, альтер эго?- Сейчас имеют право на существование разные сценарии семьи. Сегодня нет универсального варианта брака. Есть семьи, где супруги не оформляют юридический статус, некоторые пары живут вообще в других городах и странах. Популярны так называемый гражданский и гостевой браки. Если паре в этом личном сценарии хорошо, обоим комфортно в таком виде существования, то почему бы и нет? Это выбор двоих, как им жить. И общество сейчас принимает этот факт как данность времени.Давайте рассмотрим другую сторону. Когда женщина в гражданском браке, она думает, что замужем. А мужчина - нет. Это не партнерские отношения, скорее они существуют в форме конфликта - скрытого или открытого.- В период романтических отношений, конфетно-букетный, многие девушки полагают, что их вторая половинка должна им все. На чем основан этот миф?- Это проблема воспитания. Мужчины активны по умолчанию до брака, а после они не очень склонны поддерживать романтические отношения. Это может быть связано с тем, что воспитывались в неполной семье, где мама выполняла обязанности обоих родителей одновременно. Где есть перекос изначально в воспитании в семье, так называемая детоцентристская модель, когда ребенку позволяют все и все вертится вокруг него. Тогда он вырастет потребителем.В Европе воспитание построено иначе: после 18 лет ребенок уходит в самостоятельную жизнь и пуповина рвется сама по себе. Кстати, там законодательно закреплена ответственность каждого из родителей. Да, сейчас мало что осталось от патриархальной семьи.- Верность друг другу - непременный атрибут семьи?- На мой взгляд, безусловно. Это частный случай порядочности, и это очень важно в семейных отношениях.- По мнению ученых, существует ли какой-то алгоритм кризиса в семье?- Это семейный стаж один-два года, 4 - 5 лет и 10 - 15. В последнем играет роль кризис среднего возраста, когда формируется новое мировоззрение. Муж или жена хочет развиваться в профессии, своих увлечениях, а другой застывает в аморфном состоянии. И тогда складывается парадоксальная ситуация, мезальянс.- Иногда родители расстаются, несмотря на наличие двух-трех детей. Цементируют дети сегодняшнюю семью?- Ребенок - главный проект в семье! Но рождение детей не является сдерживающим фактором при разводе, как ни печально.- Кто сейчас должен воспитывать детей - семья, родители, школа, вуз?- Люблю эту тему воспитания, потому что к нам приходят дети - наши студенты. Я вижу, какие они растерянные, порой лишенные родительского внимания и тепла. Естественно, основным источником воспитания является семья, причем оба родителя. И не важно, в каком браке они живут - юридическом или гражданском. Пусть живут и в разных местах - один, образно говоря, на Луне, другой на Земле. Ребенка должны воспитывать оба родителя! Ведь многое закладывается в детстве, до 6 лет, родителями, бабушками и дедушками. А в детском возрасте малышня копирует родителей, их отношения, уклад, образ жизни. Затем начинается вторичная социализация - детский сад, школа, улица, вуз.- Не погубила ли эмансипация, равные права женщин и мужчин, институт брака?- Эмансипация, конечно, сыграла свою ключевую роль. Отстаивание прав женщин началось еще 200 - 300 лет назад. Но это естественный процесс, связанный с индустриализацией, на который повлияло много факторов. По-другому, мне кажется, и быть не могло. Но нельзя утверждать, что только феминистки виноваты. Сложились социально политические условия, которые выстроили равенство. И это, безусловно, повлияло на институт брака. Сегодня в обществе равные права у мужчины и женщины согласно Конституции.- Бытует мнение, что нужно вернуть женщину к домашнему очагу. Но только, чтобы ее труд оплачивался. Это выход?- Начну с того, что любая работа должна цениться и оплачиваться. Домашний труд - это значительные объемы работы, которые занимают большое количество времени и требуют эмоциональных ресурсов. Если будет официальный юридический статус домашнего труда и домохозяйкам будет начисляться зарплата, к примеру, некий коэффициент с доходов мужа, думаю, это будет поддержано женщинами.- Как можно спасти семью от развода и нужно ли?- Нужно ли кого-то спасать? Конечно, причина большого числа разводов, думаю, в том числе и в воспитании детей. В браке важное значение играет ответственность за себя, супруга, детей, пожилых родителей. Это чувство необходимо воспитывать. И конечно, государству нужно озаботиться тем, чтобы у всех слоев населения была достойная жизнь. Чтобы люди не боялись вступать в брак, рожать детей, переживая о своей финансовой несостоятельности.- Что говорят социологи: есть ли будущее у института семьи?- Семья - это важный социальный институт. Он динамичный, постоянно находится в состоянии трансформации, но и несет в себе важные функции. Думаю, безусловно, у института семьи есть будущее. В том формате, каком семья сейчас существует, она останется на длительное время.