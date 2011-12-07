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Военкомат более 10 лет не выдавал военный билет челнинцу

В дело вмешалась прокуратура.
Прокуратура Набережных Челнов провела проверку по соблюдению ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», сообщает сайт ведомства. Поводом послужило обращение местного жителя. Результаты проверки показали, что должностные лица военкомата не выдавали мужчине военный билет с 2008 года, что является нарушением законодательства. Городская прокуратура внесла представление об устранении нарушений.
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