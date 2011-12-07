В Казани прошел второй этап фестиваля зимних видов спорта

В Казани состоялся второй этап фестиваля зимних видов спорта, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Второй этап должен был пройти на прошлой неделе, но из-за холодов отменили, поэтому решили сегодня провести», — рассказал зампредседателя Комитета физической культуры и спорта Ильшат Ибатуллин.

«Веселые старты» прошли на Центральном стадионе. В спортивном мероприятии приняли участие воспитанники муниципальных спортивных школ в возрасте от 10 до 11 лет. Для детей провели зарядку, беговую тренировку и различные активные игры.