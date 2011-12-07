В Казани зафиксировано 30 новых случаев заболевания COVID-19

В Татарстане за сутки коронавирус выявлен у 71 человека, сообщает минздрав РТ.

«Из них четверо — завозные, 67 — контактные. 30 человек госпитализировано, 41 получает лечение на дому», — сказано в сообщении.

Среди заболевших: двое несовершеннолетних, 26 человек — из возрастной категории от 60 до 70 человек, в других возрастных категориях заболевших значительно меньше.

Большая часть новых случаев зафиксирована в Казани — 30, 11 — в Набережных Челнах, шесть — в Буинском районе. Еще в 14 районах РТ от одного до трех случаев.

Всего, по данным на 14 февраля, в Татарстане COVID-19 был диагностирован у 17 167 человек, 13 695 из них — выздоровели (+13 за сутки). 43 102 татарстанца прошли вакцинацию, 8 839 из них получили вторую дозу вакцины «Спутник V».