Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Врачей и пациентов горбольницы № 7 поздравили с Днем любви

Мероприятие состоялось сегодня, 14 февраля

Волонтеры-медики присоединились к всероссийской акции и поздравили с Днем любви врачей и пациентов горбольницы № 7. Волонтеры-медики подарили сотрудникам больницы и пациентам цветы и валентинки.

Специалист информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Тимур Галялутдинов

Напомним, что 14 февраля в России отмечают неофициальный праздник любви.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани волонтеры раздали гостям и местным жителям валентинки.

КВ
Лента новостей