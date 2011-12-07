Врачей и пациентов горбольницы № 7 поздравили с Днем любви

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Волонтеры-медики присоединились к всероссийской акции и поздравили с Днем любви врачей и пациентов горбольницы № 7. Волонтеры-медики подарили сотрудникам больницы и пациентам цветы и валентинки.
Специалист информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Тимур Галялутдинов
Напомним, что 14 февраля в России отмечают неофициальный праздник любви.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани волонтеры раздали гостям и местным жителям валентинки.