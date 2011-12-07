«Казанским ведомостям» - 28 лет!

- Мэрия города Казани искренне поздравляет коллектив редакции «Казанских ведомостей» с днем рождения газеты. Ваши журналисты всегда находятся в гуще событий Казани, объективно освещая городскую жизнь. Высокий профессионализм сотрудников редакции позволяет вам давать качественный анализ и оценку развития города. Вы как наша любимая городская газета всегда откликаетесь на обращения и помогаете нам в нашей работе. Мы надеемся, что и в дальнейшем нам предстоит дружная работа на благо нашего любимого города - столицы Республики Татарстан!- Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан от всей души поздравляет редакцию газеты «Казанские ведомости» с 28-летием!Сотрудничество с вами вселяет уверенность в том, что жители нашей республики всегда своевременно получат актуальную информацию о нововведениях в пенсионной и социальной системах, поможет сформировать пенсионную культуру татарстанцев. Желаем здоровья, счастья, процветания и творческих успехов на вашем пути!- Уважаемый коллектив газеты «Казанские ведомости»! Примите искренние поздравления по случаю 28-летия вашего издания! На протяжении нескольких десятилетий «Казанские ведомости» являются одним из ключевых изданий Республики Татарстан. Шагая в ногу со временем, газета всегда остается уважаемым и авторитетным изданием. Общественная значимость, популярность и читательская любовь - результат кропотливой и творческой работы профессионалов своего дела. В этот праздничный день желаю «Казанским ведомостям» процветания, творческого вдохновения, новых идей и ярких перспектив!- Поздравляем весь коллектив газеты «Казанские ведомости» с днем рождения! 28 лет назад в свет вышел первый выпуск газеты. Сегодня, как и много лет назад, «Казанские ведомости» являются одним из лидеров татарстанской прессы. Рожденная в бурное для страны время, пройдя вместе с ней через победы и свершения, трудности и испытания, газета всегда оставалась уважаемым и авторитетным изданием. «Казанские ведомости» - это то издание, в котором не боятся освещать самые острые социально-экономические и общественно-политические вопросы. Многолетнее сотрудничество «Казанских ведомостей» и Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ помогает решить застоялые проблемы в жилищно-коммунальной сфере. Газета доступным языком раскрывает суть новых нормативно-правовых актов в сфере ЖКХ, позволяет решать конкретные обращения граждан. От всей души желаю всему коллективу газеты успехов, здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов в вашем благородном деле.