Любое родительское порицание - травма для ребенка

Небольшая справкаСоционика выделяет четыре базовые функции личности. Сенсорная функция отвечает за восприятие посредством органов чувств, этическая - за чувства, логическая - за соответствующее мышление, интуитивная - за бессознательное восприятие. При этом человек может быть экстравертом, то есть направленным на окружающий мир, или интровертом - направленным внутрь себя. В зависимости от преобладания разных компонентов личности выделяются 16 типов, названных в честь известных исторических и литературных персонажей, например Гюго, Наполеон, Гамлет, Есенин и другие.- В семь лет ребенок идет в школу, и это прекрасно, потому что в этом возрасте малыш осваивает навыки коммуникации не только с собственным окружением, но и с другими людьми. Причем не со всем обществом разом - с каждым новым человеком ребенок учится общаться заново. Этот возраст можно назвать «я могу», потому что в это время дети осваивают собственные возможности. До семи лет они опираются на свои базовые сильные стороны, поэтому важно поощрение со стороны родителей.После семи лет ребенку приходится опираться на свои подсознательные, часто слабые функции. Поэтому в этом возрасте для ребенка жизненно важно наставничество родителей, причем в форме личного примера. Каждому типу личности необходимо «подтянуть» свои слабые стороны, чтобы гармонично существовать в обществе.- Как же распознать эти слабые стороны?- Прежде всего важно понять, интроверт ребенок или экстраверт. Интроверты в этом возрасте более робкие, трудно идущие на контакт с окружающим миром. Впрочем, хороший учитель найдет подход и к такому ребенку. Экстраверты активнее в общении, моментально реагируют на любые раздражители. Очень показательным может быть поведение ребенка в момент возвращения домой из школы. Экстраверт чаще всего постарается с порога вывалить на родителей рассказ обо всем, что с ним произошло за день, интроверт, напротив, в первый момент не захочет об этом говорить, ему нужно время, чтобы «переварить» происходящее. Очевидно, что таким деткам вхождение в школу дается сложнее, нежели экстравертам, так как новые контакты даются им сложнее.Лирики…- Каким типам личности труднее привыкать к школе?- Пожалуй, интуитам. Дети, чья главенствующая функция - интуиция, в этом возрасте обычно довольно плохо чувствуют собственное тело, они рассеянны. Часто они сидят в неудобной позе, не знают, как им следует одеться, забывают поесть, не смотрят под ноги, шагая по лужам. Конечно, все это не способствует адаптации в школе.- Как же родителям помочь таким деткам?- Здесь может помочь четкий режим дня, предназначенный для того, чтобы маленький интуит научился чувствовать себя, даже в простых вещах. Важно, чтобы ребенок зафиксировал для себя ощущение, когда у него все хорошо - так у него появится эталон. Также необходимо, чтобы интуит в этом возрасте понял, что его здоровье - в его руках. «Чье горло болело в прошлом месяце? Почему? Потому что без шарфа ходил. Так почему снова без шарфа ходишь?» Хорошим решением будет отдать маленького интуита на танцы или в спортивную секцию. Да, там ему будет безумно дискомфортно, но при должном терпении организованные физические движения помогут ему избавиться от дискомфорта.- А каким детям легче дается общение с одноклассниками?- Как правило, этикам. У детей с главенствующей этической функцией очень внимательные глаза, словно прощупывающие человека, причем не на предмет пользы, а на предмет эмоционального контакта. Отличить ребенка-этика несложно: любое его действие в конечном итоге сводится к демонстрации самого себя.- Чему нужно научить ребенка-этика?- Его слабая сторона - выстраивание логических последовательностей в окружающем мире, отсюда и возможные сложности в учебе. Именно этому и предстоит научить ребенка-этика. Главным подспорьем в этом процессе становится школа с ее образовательной программой: ребусы, арифметика и прочие логические задачи. В голове этика должны сформироваться четкие последовательности и связи о действиях и их последствиях, об алгоритме действий, нацеленных на позитивный результат. Таким образом ребенок осваивает деловую логику, что потребуется ему в будущем. При этом родителям следует помнить, что все этики - страшные манипуляторы, нельзя идти у них на поводу.…и физики- Кому из детей лучше дается учеба?- Думаю, логикам. Дети с доминирующей логической функцией, как правило, довольно комфортно чувствуют себя в школе. Им хорошо дается учеба, ведь это их сильная сторона.- Так в чем их слабость?- Обычно это этика, то есть взаимодействие с людьми. Логики менее эмоциональны, чем другие типы личности. Это не значит, что они сдержаннее в поведении, чем другие дети, напротив, они точно так же могут хулиганить и драться. Здесь нужно понимать, что логики не склонны к рефлексии и эмпатии, поэтому они могут оказаться не слишком чуткими. В общении с другими людьми ими руководит не этическая функция, а логическая. Проще говоря, каждый человек выполняет для логика ту или иную функцию: «Мне - нужно, ты - сделай». Естественно, такая модель общения нередко встречает сопротивление.- Как следует поступить родителям такого ребенка?- В первую очередь их нужно научить распознавать эмоции и настроения людей, осознавать эмоциональные последствия их поступков и поведения, иначе они могут отличаться весьма жестоким поведением. Сводить это можно к простым шаблонам. Обозвал другого ребенка плохим словом - значит, тот обидится. Грубо ответил учительнице - она разозлится. Главное, чтобы ребенок понял, что окружающие - тоже люди со своими чувствами, настроениями. В то же время важно научить логика выражать свои чувства, правильным эмоциональным реакциям, чтобы ребенок мог быть уверен, что окружающие его адекватно воспринимают. Здесь очень важен личный пример родителей. Также ребенку-логику могут помочь в этом деле занятия в театральной студии.- Какие дети самые непоседливые?- О, это сенсорики. Ребята с базовой сенсорной функцией обычно более ладные, чем остальные, они телесно гармоничны. Они активны и подвижны, четко ощущают свои потребности и желания, тут же их удовлетворяют. К школе сенсорики адаптируются быстрее других типов, но в то же время их обучение самое трудное ввиду неорганизованности и гиперактивности.- Как же им помочь?- Как и в случае с интуитами, сенсорики остро нуждаются в режиме дня, но по совсем другим причинам. Сенсорики чаще всего не умеют распределять свою деятельность во времени, поэтому так важно этому научиться. В младшем школьном возрасте эта проблема становится очевиднее и острее ввиду выполнения домашних заданий. Стресс в этом вопросе для ребенка, к сожалению, неизбежен, зато он помогает осознать необходимость тайм-менеджмента. Единственный способ бороться с гиперактивностью и неусидчивостью - все время подкидывать ему новые и новые занятия. При этом необходимо давать сенсорику попробовать разные виды деятельности, так он познает свои способности. Продолжительность «сидячих» занятий нужно увеличивать постепенно, так ребенок научится концентрировать внимание. При этом важно следить, чтобы он не делал десять дел сразу, сенсорики склонны к этому. Вместо этого ему следует учиться концентрироваться на одном последовательно выполняемом деле.Заключение- Что бы еще вы посоветовали родителям?- Помогая ребенку подтянуть слабые стороны, важно не порицать его за неудачи и неудобное поведение. Любое родительское порицание - травма для ребенка. Куда правильнее будет показать ребенку, что он способен на большее и может что-то сделать лучше.