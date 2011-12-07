Победители конкурса «Тайна черного пакета» рассказали, как «Казанские ведомости» помогли им в жизни

Напомним, в этот раз в конкурсе приняли участие 688 человек. Все 10 продуктов из предложенных 15 в этот раз не угадал никто. 9 наименований продуктов к новогоднему столу удалось угадать лишь Танзиле Ахмадуллиной из Казани. Остальные же 9 победителей из числа тех, кто угадал 8 продуктов, были определены в ходе жеребьевки.Главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова поблагодарила подписчиков за участие в конкурсе. «Вас действительно можно назвать счастливчиками, поскольку везет далеко не всем! Наша газета для семейного чтения, и мы хотим, чтобы газету читало как старшее, так и молодое поколение. Стараясь сделать газету полезной, мы много пишем о здоровье, семье, проблемах жителей республики, которые их волнуют, - ЖКХ, вопросы образования, рост цен… Наш девиз гласит: «Подпишитесь на «Казанские ведомости». Пусть у вас будет хорошее настроение!" И мы стремимся к этому," - сказала в своем приветственном слове Венера Якупова.Как и было обещано по условиям конкурса, каждый из победителей получил набор из 15 продуктов. В преддверии 28-летия «КВ» читатели рассказали, как газета помогает им в жизни.- Купон для конкурса я заполняю сама. Любимых рубрик много: «Санта-Барбара» по-казански», «Глас народа», про пенсии, здоровье. Поздравляю любимую газету с днем рождения и желаю, чтобы она радовала своих читателей долго-долго! А сэкономить на подписке можно, если участвовать в Дне подписчика, что я и делаю регулярно. - Я ваша подписчица с 2015 года, но в конкурсе выиграла впервые. Газета прекрасная. На ее страницах всегда можно найти полезную и нужную информацию. Сканворды в газете - это как зарядка для ума. И гороскопы от «КВ» чаще всего сбываются… - Одно время перестал их выписывать, о чем пожалел. Участвовали в конкурсе впервые, поэтому я очень удивился, когда мне сообщили, что я в числе победителей. Честно говоря, до последнего думал, что это розыгрыш… Поздравляю газету с днем рождения. Больше пишите про спорт, процветания вам и творческих успехов! - Однажды в рубрике «Соцзащита» я прочитала, что люди, получившие увечье на производстве, имеют право на получение спецавтотранспорта. Мой муж как раз получил такую травму, и после прочтения заметки мы решили обратиться в соцзащиту. Без газеты мы и не знали о таком праве. Пользуясь случаем, хотела бы поздравить всех женщин с прошедшим 8 Марта, пожелать им здоровья, радости, удачи! Пусть «КВ» и дальше помогают пенсионерам, инвалидам и всем жителям республики! - В конце прошлого года они сделали нам подарок в виде подписки. Порадовало, что мы оказались в числе победителей в конкурсе. Открывая газету, я прежде всего читаю о городских событиях, люблю анекдоты. Несмотря на популярность электронных изданий, считаю, что если в семье есть традиция чтения печатных газет, то и дети будут их читать. Процветания вам и больше подписчиков! - Лет 5 назад я уже выигрывал в конкурсе «Тайна черного пакета», и вот снова повезло. Однажды я как детский футбольный тренер обратился в газету с объявлением о наборе в футбольную команду, и газета мне помогла. Теперь у нас отличная команда! - Выписываем ее уже больше 27 лет. Много раз участвовали в конкурсе и наконец выиграли! Читаем газету от корки до корки. Один раз я обратилась в «Глас народа» с критикой заведения общепита и через некоторое время ситуация там поменялась в лучшую сторону. А однажды мне посвятили заметку в рубрике «Твоя формула любви»… С «КВ» связаны самые светлые впечатления, в ней много полезной и интересной информации. - Я полностью доверяю жене заполнение купона! И, как видите, не прогадал. «Казанские ведомости» - это единственное издание, которое мы выписываем в нашей семье. Долгих лет жизни газете, финансового благополучия и побольше интересных рубрик! - В 2013 году, получив «толстушку», вижу заголовок «Открывается четвертая пешеходная улица в Казани» и красивое фото. Речь шла об улице Абсалямова. Спрашиваю у риелтора, где эта улица? Оказалось, в Ново-Савиновском районе. А мне так хотелось жить поближе к реке и чтобы машин поменьше… Так и случилось. Теперь я вот уже 5 лет живу в доме на Абсалямова и не нарадуюсь! - За 10 лет участия в конкурсе повезло впервые. Стараюсь не изменять «Казанским ведомостям», поскольку однажды выписала другое издание и была разочарована. Газета содержательная, новостная, полезная, освещающая происходящие в городе события. Продолжайте в том же духе!