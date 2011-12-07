В конкурсе «IT-чемпион» лидерство захватили Сабинский, Тюлячинский и Дрожжановский районы

На сегодняшний день лидерами по числу участников в республиканском конкурсе «IT-чемпион» являются Сабинский, Тюлячинский, Дрожжановский, Муслюмовский и Буинский районы Татарстана.В Сабинском районе в конкурсе принимают участие более 80% всех школьников, а самый большой прирост участников в динамике показывают Лениногорский и Высокогорский районы, сообщают организаторы мероприятия.Татарстанские школьники продолжают копить призовые баллы в конкурсе «IT-чемпион», организаторами которого является Министерство информатизации и связи РТ и Министерство образования и науки РТ. Конкурс призван развить цифровые навыки школьников и повысить компьютерную грамотность населения.По условиям конкурса, школьники привлекают родителей и взрослых к активному пользованию электронными сервисами на портале госуслуг РТ, чтобы набрать максимальное количество баллов.В первом туре «IT-чемпиона» приняли участие более 100 тыс. конкурсантов со всей республики. Второй этап конкурса стартовал 1 февраля и продлится до конца апреля. В каждом муниципальном районе и городском округе Татарстана будут определены три победителя, которые в качестве призов получат новые смартфоны. Баллы, накопленные в первом туре, сохраняются и продолжают копиться на текущем этапе.Отдельная номинация организована для классных руководителей, чей класс наберет наибольшее среднее количество баллов. Победителей в этой категории также определят в каждом районе и городском округе.