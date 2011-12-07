«Бессмертный полк - 2020»: герои войны все же вышли на улицы!

Но в казанской семье Абдулхаевых на семейном совете решили: традиция шествия с портретами фронтовиков их рода продолжится и в этом году! Да, они прошагали немного — от дверей дома до его ограды, но ведь прошли! И остались здесь эти портреты, закрепленные флагштоками к периметру ограды, теперь их лица смотрят с фото на проходящих мимо дома № 54 по улице Промысловой Казани, напоминая каждому из нас о том суровом времени.

В числе таких спешивших по своим делам прохожих оказался и корреспондент «Казанских ведомостей». Удивленный этим простым решением установить штендеры с фотографиями фронтовиков, приготовленные для «Бессмертного полка», прямо на ограде, возле калитки дома, я подошел рассмотреть поближе лица этих людей, защитивших мою страну. Обратил и внимание на года их рождения: 1903-й, 1905-й… И еще подписи под датами: «Без вести пропавший», «Без вести пропавший»… А сколько таких по всей стране! Сверстники-погодки, они ушли друг за другом, согласно призыву, да так и сгинули на той страшной войне, не оставив о себе и весточки — где остались лежать навечно тела этих сраженных пулей верных солдат Родины.

Едва подошел к ограде, громко и добросовестно залаяла небольшая собака во дворе. На лай мохнатого сторожа выглянула женщина, увидев, что рассматриваю лица на фото, пригласила в дом:

— Заходите! Я вижу, вам интересно. Сейчас покажу и приказ о награждении нашего дедушки с подписью самого Сталина!

Перед таким предложением я не устоял и зашел к приветливым хозяевам в их добротный дом, что стоит в тихом уютном месте поселка Калиновского в микрорайоне «Теплоконтроль».

Хозяином частного подворья оказался сын одного из братьев-фронтовиков семьи Абдулхаевых Мулладжан абы. Сейчас ему и самому уже 86 лет, но рассказы отца о той страшной войне он хранит в памяти в мельчайших подробностях. Этими воспоминаниями его отец в свое время подробно поделился со всеми членами их большой дружной семьи — так что о войне не понаслышке, а из уст ее участника теперь знают и его внуки, правнуки, племянники. Благо, судьба щедро отмерила казанскому фронтовику, словно извиняясь, жизнь длиною аж в 101 год!

— Первым ушел на войну сразу после ее начала в 1941 году самый старший из братьев моего отца Габдулхак Абдулхаев, — рассказывает тем временем Мулладжан Абдулладжанович. — Погиб он в 1943-м… Все эти десятилетия считался без вести пропавшим. Но вот, о чудо! Точнее, одно из чудес нашего времени — интернет. С его помощью племяннице недавно удалось отыскать место, где погиб Абдулхаев-старший — его могила находится в селе под Рязанью.

А моему отцу, фотографию которого вы видели на улице, посчастливилось победоносно завершить войну уже в поверженной Германии и вернуться домой. Абдулладжана Абдулхаева призвали в сентябре 1942 года. Краткосрочные курсы — и направление в 671-й артиллерийский полк на должность «орудийный номер», как гласит запись в военном билете.

В 1942 году ситуация для нашей армии была еще очень тяжелой, в вооружении мы заметно отставали. Вот какие подробности об этом рассказывал отец, — поясняет Мулладжан абы. — «Сидим в окопах, а наверху, в небе над нами, разворачивается бой. Наши самолеты еще старой конструкции, деревянные. Бывало такое: наших в небе кружит по 10 — 12 машин, а прилетает один немецкий «мессер» — скоростной, маневренный, мощный хищник — и без труда разгоняет всех наших. Сидишь в окопе и кулаки от бессилия сжимаются, так обидно за своих!

А вскоре полк попал в окружение. У артиллеристов закончились и патроны, и снаряды, и еда… Выдавали в день по 100 граммов хлеба — вот и весь паек на день. Начали пробиваться по тылам немцев к своим. Чтобы выжить, приходилось по ночам подбираться вплотную к немецким позициям и, говоря по-простому, красть у них любой возможный съестной провиант, если повезет, прихватывали и обычную домашнюю скотину из их тыловых обозов.

В один из таких дней отступления нам кричат: «Танки!» А что мы можем сделать? Залегли. Один из немецких танков подошел очень близко, метрах в 50 от того места в ложбине, где мы укрылись. Танк остановился, крышка люка откинулась, и из башни показался немецкий офицер. Он достал бинокль и долго внимательно оглядывал местность. А мы-то прямо тут, у него под носом, лежим, не шелохнемся. Опусти он бинокль ниже — и мы у него как на ладони! Дал очередь из пулемета — и нет нас! Едва танковая колонна двинулась дальше, не приметив нас, мы кубарем скатились дальше в овраг, подальше от немца. Так что всякое бывало в первые годы войны».

— Артиллеристы смогли пробиться к своим, — продолжает рассказ отца Мулладжан Абдулхаев. — Перед решающим боем прорыва солдатам вместо 100 граммов хлеба выдали по 100 граммов спирта: ну, братушки, вперед, к нашим!

Выдержав это испытание горечью отступления, рядовой Абдулхаев воевал, не страшась уже заглядывать в лицо смерти. В один из тяжелых боев ураганный обстрел немцев заставил весь расчет их батареи укрыться в блиндаже, наши орудия смолкли. Но горячий, порывистый по характеру Абдулладжан не выдержал, выскочил из укрытия к своей пушке и быстро накидал к ней 12 ящиков со снарядами — по 6 с каждой стороны от пушки. Приготовив в первом прыжке из блиндажа боеприпасы, во втором прыжке он открыл ответный прицельный огонь по позициям противника. Командир артполка после боя перед строем так оценил быструю реакцию артиллериста: «Вот если бы все так воевали, как Абдулладжан Абдулхаев, мы бы войну за два года кончили!»

За этот бой рядовой Абдулладжан Абдулхаев получил свою первую награду: его представили к самой боевой и уважаемой награде солдата — медали «За отвагу».

Все награды казанского фронтовика хранятся сейчас в семье на почетном месте, на стене. Застекленную деревянную раму для отцовских наград бережно сделал своими руками наш собеседник — его сын Мулладжан абы.

Из четырех братьев Абдулхаевых, призванных на фронт, домой вернулся только один — артиллерист, рядовой войны Абдулладжан Абдулхаев. Пропал без вести на полях Великой Отечественной и отец супруги нашего рассказчика Дании Файзурахмановны. Родилась она в апреле 1941-го, но отцу так и не суждено было увидеть, как вырастет его малышка: Файзурахмана Кадырова призвали сразу, как только грянула война. А в 1943 году пришло известие, что боец Кадыров пропал без вести…

Так что на две семьи — пять погибших в той страшной Великой Отечественной…

Но память о каждом защитнике будет жить во всех семьях нашей Родины всегда. Ведь недаром же мы назвали наш общий полк страны бессмертным!