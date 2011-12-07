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Блок В1 в набережночелнинской инфекционной больнице начал работать

Никаких торжеств по поводу запуска объекта не планируется.

Строящийся в набережночелнинской инфекционной больнице блок В1 после капитального ремонта начал работать. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Ранее «Казанские ведомости» уже сообщали о том, что в ходе осмотра Рустам Минниханов поручил строителям ускорить процесс начавшегося еще в 2018 году ремонта корпуса площадью более 12 тыс. кв.  

По сообщению агентства, блок В1 был начал работать этой ночью. Сейчас в корпусе будут лечиться пациенты, заразившиеся коронавирусом. Никаких торжеств по поводу запуска объекта не планируется.

КВ
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