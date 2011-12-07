Челнинец занимался незаконным приемом ставок

Эксперты отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по городу Набережные Челны задержали местного жителя, которому инкриминируется осуществление букмекерской деятельности без соответствующей разрешительной документации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Согласно официальной информации, в гаражном боксе подозреваемый вместе с несколькими сообщниками обустроил нелицензированную букмекерскую контору. Злоумышленник обзавелся четырьмя персональными компьютерами. На эти устройства были установлены программы, обеспечивающиеся функционирование предприятия. В данный момент преступная деятельность подпольного заведения приостановлена.

Защитники правопорядка возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 171.2 УК РФ: "Незаконная организация и проведение азартных игр". Злоумышленникам грозит пребывание за решеткой сроком до 6 лет.



