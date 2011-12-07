День Победы на даче: в каждой семье свой герой

Казалось, в эти первые по-настоящему теплые майские дни сюда переселилась вся Казань. В нашем садовом обществе, например, где насчитывается около 300 участков, впервые за последние годы вдруг ожили почти все домики. Хозяева неожиданно появились даже у тех скромных избушек, которые одиноко пустовали и зарастали травой последние 5 — 10 лет. Теперь под окнами каждого стояла машина. На участках зазвучали голоса, в том числе и детские, что больше всего обрадовало скучающих старожилов-дачников. Выходит, массовое возвращение казанцев случилось благодаря коронавирусу?

Как вам такая картина? То на одной, то на другой аллее перед удивленными садоводами-пенсионерами возникали как бы незнакомые им молодые главы семейств и душевно так спрашивали дачных завсегдатаев:

— Вы меня не помните? Я же Фарид с соседней аллеи! Мы с вашим внуком вместе росли и на залив ездили купаться на велосипедах. Вы еще ругали нас за это.

На вопрос ветеранов, почему их так давно не было видно на даче, вновь появившиеся отвечали, мол, увы, бесконечные дела. А отпуск они привыкли проводить преимущественно на чужеземных заморских берегах. Но вот в пандемию пришлось вспомнить о дачах, на которых выросли.

Еще большее удивление испытали садоводы, когда некоторые владельцы обширных газонов вдруг принялись дружно их перекапывать и засаживать картошкой, морковкой и другими овощами. Решали, стало быть, вопрос продовольственной семейной безопасности, рассказывали дачники друг другу о таком полезном развороте молодежи к земле.

Отдельный рассказ о том, как необычно и душевно прошел у нас День Победы. Такого праздника здесь не было никогда. Мини-филиал «Бессмертного полка»! Помните, слова из песни в легендарном фильме «Офицеры»: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»? Так вот именно их, семейных героев, вспоминали 9 мая во многих дачных домиках. Одна соседка повесила над крыльцом советский красный флаг, под которым поставила портреты своих родителей, отца и матери, прошедших через всю войну. Другой сосед привез с собой парадный пиджак отца — ветерана войны — с орденами и медалями и приглашал друзей и знакомых выпить за юбилей Победы фронтовые сто граммов. Третья дочь ветерана выставила на видном месте три старинных мужских портрета, где изображенные на них были очень похожи между собой.

— Это три моих дяди. Мамины старшие братья, один за другим ушедшие на войну и не вернувшиеся с поля боя, — поясняла она всем спрашивающим.

А еще мне довелось услышать пронзительное военное стихотворение бывшего штурмана, ветерана войны Александра Баженова, которое он написал майским вечером после штурма Вены. Его в честь Дня Победы, волнуясь и краснея от смущения перед соседями по даче, прочел нам одиннадцатилетний правнук фронтовика, в честь него тоже названный Александром.

Как же я жалела и ругала себя за то, что не догадалась взять с собой портрет отца-фронтовика, с которым мы всей семьей встаем в ряды участников «Бессмертного полка»! Ведь не важно, где и как вспоминать тех, кому мы обязаны своей свободой, главное — в такой день их всех обязательно вспоминать…

Людмила ИВАНОВА