Эффект попутчика: кому и как нынче можно выговориться и поплакаться в жилетку?

На бесплатных досках объявлений в сети появилось множество предложений от простых людей, которые как раз готовы выслушать и подать руку, стать онлайн-слушателем на час в период самоизоляции и не только. Желающие выслушать гарантируют конфиденциальность и поддержку разговора на любую тему, лишь бы человеку стало легче.

Собеседник на час

Уже сам текст таких объявлений настраивает на разговор. «Хотел еще свои дипломы загрузить... Чем только ни занимался, главное - сейчас в изоляции и ограничен финансово, да я не жалуюсь, радуюсь, что холостой, - пишет один из авторов, предлагающих стать онлайн-собеседником на час. - Ну а так готов устроить общение по видео». Дальше длинный список тем, на которые слушатель с удовольствием поболтает с вами: работа на заводе, «нефтянка», КВН, театр, фото- и видеосъемка, риелтор, психология, политика, путешествия и много чего еще... «Пока все это писал, хотел цену поднять, - иронизирует собеседник. - Но пишу я правду».

Где-то в начале послания упоминаются многочисленные дипломы. Может, и вправду дипломированный специалист попался?

От живописцев до звезд

В другом объявлении с пометкой «друг на час» еще более трогательное послание. «Если тебе невыносимо находиться в самоизоляции, не с кем поделиться переживаниями или, возможно, радостью, выговориться/выплакаться/высморкаться, раскрыть свою ранимую и тонкую душу... то я к вашим услугам. Мы можем обсудить с тобой абсолютно любую тему - от фламандских живописцев 17-го века до нейтронных звезд. Ну и конечно, поговорим о насущном. Умею слушать».

Дальше автор поясняет, что ему 37 лет, у него два высших образования, увлекается спортом, путешествиями, музыкой, книгами, имеет постоянный доход, а это общение рассматривает всего лишь как хобби. Притом расценки прописывает довольно подробно.

Разговор за деньги

Слушатель по имени Виктор тоже готов говорить на тему музыки, фильмов, экономики, но вначале предлагает настроиться на волну, побеседовать о чем-то просто хорошем. Пробное общение в виде первых 10 минут Виктор готов подарить, ну а дальше - как у всех: оплата почасово. Кстати, стоимость такого рода услуг колеблется в объявлениях от 300 до 700 рублей за час. Для сравнения - консультация у психолога сейчас стартует от 2000.

Наладить связь можно через любые мессенджеры - WhatsApp, Skype, программу Zoom, телефонный звонок, да хоть по электронной почте переписывайся. Кому как удобно, в общем. Интересно, что многие друзья по общению сразу предупреждают: не надо расценивать сие предложение как помощь при психическом расстройстве, когда без доктора не обойтись. А вот как услугу не медицинского, а социально-культурного характера вполне можно рассмотреть. Кстати, часто авторы пишут о том, что у них есть компетенции в психологии. И это уже радует.

Комментарий специалиста

Гузель СУЛТАНОВА, педагог-психолог:

- Выговориться кому-то - очень хорошая идея. Вопрос, в чем цель и какая будет реакция слушателя. Когда нужна эмоциональная разгрузка и поддержка, хорошо и эффективно, если слушатель может посмотреть на всю ситуацию целиком. Не говорить, что хорошо, а что не очень. Когда слушатель в ответ просто называет состояние: «Понимаю, тебе тяжело», «Ты зол», «Ты расстроен и растерян», «Чувствуешь себя преданным», это обозначение чувств, и человек как бы получает название того, что он переживает сейчас. Может отделить переживания от себя самого, тем самым справиться с состоянием самостоятельно.

Есть еще так называемый эффект попутчика, когда мы можем рассказать незнакомому человеку все, что не можем близкому или другу. Если начинаешь рассказывать свою жизнь кому-то, то одновременно слышишь себя со стороны и многие вещи становятся самому понятными, объяснимыми. Есть даже профессиональные биографические консультанты, и это очень глубокая работа. Похожим образом «работает» рассказ незнакомому человеку. Все это вполне приемлемые варианты душевной терапии. Кому-то может достаточно просто быть услышанным.

Плохо, когда слушатель усугубляет ситуацию, говорит: «Нужно было бороться, не переживай, это глупо, подумай о другом», навешивает ярлыки из своей картины мира. Если в ответ на свои переживания человек получает интерпретацию ситуации, советы, рекомендации, обвинения, тогда лучше от услуг такого слушателя отказаться.