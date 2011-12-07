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«Хрустальная леди» из Казани стала мамой

33-летняя Лилия Тимергалеева родила мальчика в Москве.

«Хрустальная леди» из Казани Лилия Тимергалеева впервые стала мамой. Об этом сообщила в соцсетях Лейла Давлетова.

13 мая «хрустальная леди» родила мальчика. Состояние ребенка и женщины — хорошее.

Напомним, у Тимергалеевой редкая болезнь — несовершенный остеогенез (ломкость костей). Врачи предупреждали женщину о возможных осложнениях во время беременности и при родах, однако она отказалась прерывать беременность.

Несколько дней назад она уехала в Москву для родов.

КВ
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