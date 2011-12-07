История Татарстана в вещах. Выпуск 39

Уважаемые читатели!

Накануне большого юбилея - 100-летия Татарской АССР, который отмечается в этом году, редакция «Казанских ведомостей» совместно с Национальным музеем Республики Татарстан при поддержке Ассоциации музеев РТ в ноябре 2017 года дала старт новому проекту «ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА В ВЕЩАХ».

Предлагаем вам рассказать о вещах, в которых отразилось наше время, время ваших родителей, дедушек и бабушек. Это должны быть рассказы об обычных и необычных предметах, которые служили людям. Объясните своим современникам, какое значение имели эти вещи в те годы и для чего они были нужны. Это могут быть предметы как из новейшей истории республики, так и прошлых веков.

Если вещь сохранилась в вашей семье, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии этих предметов по обычной почте (420066, Казань, а/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите эти вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Просим принять активное участие в акции «История Татарстана в вещах» сотрудников музеев.

Не забудьте написать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год): это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Обязательно укажите свои координаты для обратной связи: ФИО, домашний адрес или телефон, а также род занятий, возраст (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут).

Итак, давайте сообща расскажем историю Татарстана в вещах! Они, самые беспристрастные свидетели времени, хранят энергетику и память о нашем прошлом.

Ведущая рубрики главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера ЯКУПОВА

Банки

Ах, как интересно проводили время мы, дети 60-х годов прошлого столетия! Зимой строили снежные крепости, катались на санках, коньках и лыжах. Прежде чем войти в дом, чтобы не ругались родители, отряхивали друг с друга веником и высыпали из валенок набившийся снег. Весной и летом бегали по лужам. Родителям стоило огромного труда загнать нас домой.

Бывало, простужались, и способы лечения были стандартными. После переохлаждения - горчичники к ступням и теплые носки, душистый травяной чай. Если не поможет - аспирин и малиновое варенье как жаропонижающее. Тогда считали, что насморк, лечи не лечи, через неделю пройдет, а потому только сосудорасширяющие капли, чтобы можно было дышать. При кашле нам давали грудной эликсир и ставили банки. Невеселое это занятие - лежать неподвижно четверть часа с присосавшимися к твоему телу стеклянными сосудами!

Помню, действо начиналось с того, что из шкафа извлекали коробку с уложенными в нее небольшими толстостенными баночками. Их доставали, протирали и расставляли на полотенце, расстеленном на табуретке рядом с кроватью. На металлическую спицу наматывали вату, закрепляли ниткой, чтобы не сползла. Если лечением занималась мама, ватку смачивали ароматным одеколоном, а если бабушка - голубоватой жидкостью с неприятным запахом и пугающим названием - денатурат. Затем смоченную ватку поджигали спичкой, на несколько секунд засовывали факел в сосуд. Ловкими движениями одну за другой прикрепляли банки к смазанному вазелином телу.

Лежа на спине, можно было только почувствовать, как натягивается засасываемая внутрь банок кожа и, слегка пошевелив лопатками, слушать глухой звук «сообщающихся» сосудов. Если «экзекуции» подвергалась грудь, удавалось, скосив глаза, наблюдать, как наливаются на коже темно-красные кружки. Ходили слухи, что по интенсивности окрашивания синяков опытный врач мог поставить диагноз и судить об эффективности проведенного лечения. В народе же считалось, чем выразительнее выглядит синяк, тем больше пользы принесла процедура.

Снимали банки, притопив пальцем кожу рядом с горловиной сосуда. Слабо присосавшиеся отваливались почти беззвучно, вобравшие в себя больше человеческой плоти смачно причмокивали.

После процедуры главное было не заснуть, пока мама убирает нехитрый медицинский инструментарий и достает книжку. Было время, когда я взахлеб зачитывалась книгами Аркадия Гайдара. В то время все были насквозь пропитаны коммунистическими идеями. Юные пионеры, мы с подружкой, сидя с удочками на берегу, обсуждали наши возможные действия по оказанию первой доврачебной помощи утонувшему Чапаеву.

Что помогало нам преодолевать болезни - банки или закаленный суровым образом жизни иммунитет? Ученые спорят об этом. А многие дети шестидесятых хранят в своих кладовках стеклянные грушевидные сосуды, прожившие с ними в прямом смысле бок о бок много лет. Есть такие и у меня.

Мария Ермолаева, Казань

Чернильный прибор

Мое детство прошло на Дальнем Востоке в пограничном поселке Славянка. Сопки, покрытые весной лиловыми ирисами, белыми пионами. Тихий океан, выброшенные на берег огромные розовые медузы, водоросли. И мы, ребятня, предоставленные сами себе, бегаем по берегу и собираем причудливые ракушки, камешки, наблюдаем за рачками. Родители - военные врачи, всегда днем на службе: папа в госпитале, мама в поселковой поликлинике. Судьба соединила моего папу-крымчанина и маму - уроженку Зеленодольска, на фронте в 1942 году. Победу встретили в Вене, поженились в Румынии, а потом назначение на Дальний Восток.

Как было здорово вечером при свете керосиновой лампы слушать сказки Пушкина, которые нам читала мама, играть с братом в шашки, всей семьей - в домино... Больше всего с братом любили, когда папа раскладывал на столе карту СССР и мы путешествовали с Дальнего Востока до Зеленодольска, где жила наша бабушка, или в Крым к родственникам папы. Сколько городов, разных станций, рек, озер, морей... Так проходило наше дошкольное учение.

В 1953 году брат Витя пошел в школу. Папа принес ему в подарок чернильный прибор. Необычный прибор произвел на меня сильнейшее впечатление. Я начала завидовать, что брат будет пользоваться такой красотой, а я нет. Но он меня утешил: «Здесь же две чернильницы, и тебе место будет». Сделал этот чернильный прибор матрос, который лечился в госпитале, где работал мой отец. Он знал, что у майора сын идет в школу, и приготовил ему такой оригинальный подарок. Все названия деталей прибора звучали для нас интригующе: мачта, палуба, кнехты, якорь! И еще нам папа говорил: «Все надо начищать до блеска. Таков порядок на корабле». После уроков на палубе нашего корабля и вокруг него развертывались баталии. Вырезанные из картона моряки, вылепленные лодки, пушки - все приходило в движение. Звучали любимые песни: «Варяг», «По морям, по волнам», «Черное море мое». Обожали мы и песню «Бескозырка белая». А как было интересно ползать по карте и искать море Баренцево, море Лаптевых, Черное море, разные океаны...

Какое это было счастье, когда и моя перьевая ручка заняла место на подставке! Правда, меня всегда огорчало, что я кляксами пачкала палубу. Приходилось все оттирать, чтобы не получить взыскания.

В 1958 году папа получил назначение в Татарстан. Менялись квартиры, школы, но наш прибор неизменно гордо стоял на рабочем столе. Кто бы ни приходил к нам - все на него обращали внимание и восхищались работой простого матроса. Когда на смену перьевым ручкам пришли шариковые, прибор занял достойное место на комоде. Пошли в школу мои сыновья, и чернильный прибор переместился на их письменный стол. Теперь на его подставке лежали авторучки. В чернильницах хранились скрепки и кнопки.

Давно мои дети и внуки выросли. Красавец-прибор вышел из моды, но в доме для него есть свое место. Ведь он часть моих добрых воспоминаний о родителях, брате и о том матросе, который сделал такой замечательный подарок нашей семье.

Татьяна Борисовна Ильичева, Казань

Уважаемые читатели!

Редакция хотела бы получить ваши рассказы о вещах, памятных многим татарстанцам, таких, например, как первые телевизоры, приемники, магнитофоны, радиола, патефон, велосипед, советские мотоциклы, мотороллеры и мопеды, гитара, гармонь, баян, аккордеон, балалайка, курай, губная гармошка, этажерка, чернильница-непроливайка, тетради с портретом маленького Володи Ульянова, щипцы для сахара, отрывной настенный календарь, авоська, ковер, стиральная машина (круглая), прибор для выжигания, вязаный круглый коврик, счеты, значки, безмен (рычажные весы), сифон, логарифмическая линейка, подстаканник, кирзовые сапоги, брюки клеш, прощайки, хрустальная посуда, торшер, игрушки, настольные игры, умывальник, чугунок (список можете дополнить сами).