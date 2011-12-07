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Из-за массового мора рыб на Меше взяты пробы воды

Пробы воды оказались нетоксичными.

Минэкология РТ сообщила о результатах проб воды из Меши. Они оказались нетоксичными.

Как сообщается в релизе ведомства, в 1,6 и 1,3 раза было отмечено превышение предельно допустимых концентраций по сульфатам и в 3 и 3,9 раза по марганцу. Но показатели, по мнению специалистов ЦСИАК минэкологии, не представляют угрозы для водного объекта и его обитателей и являются характерными для Меши.

По анализам донных отложений результаты будут готовы в лаборатории ЦСИАК в течение 20 дней.

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