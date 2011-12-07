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Сотрудникам ателье объяснили правила работы в эпидемиологической обстановке

Принимать клиентов можно будет только по предварительной записи, делая между ними 15-минутный перерыв.

В пресс-служба уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей сообщили о правилах работы ателье.

Теперь в ателье, как и в парикмахерских салонах, принимать клиентов можно будет только по предварительной записи, делая между ними 15-минутный перерыв для чистки дезинфицирующими средствами и проветривания помещения. Всех сотрудников обязали носить маски, а при признаках ОРВИ сидеть дома и не выходить на работу.

Обедать, кстати, работники могут в столовой только по заранее утвержденному графику. 

КВ
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