Татарстан получит из федерального бюджета более 950 млн рублей на развитие сельских территорий

Татарстан получит более 950 млн рублей из федерального бюджета на реализацию государственного проекта «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба минсельхозпрода РТ.

«В рамках госпрограммы запланирована реализация девяти мероприятий с привлечением федеральных средств в сумме 953,9 млн рублей», — уточняется в сообщении.

Уже ведутся работы на 12 объектах инженерной инфраструктуры, еще 6 — готовят к работе. Также в рамках программы будут улучшены жилищные условия 137 домов, а до декабря текущего года построят 122 дома для сдачи в аренду.

«Выходов из запланированных графиков нет. Все целевые показатели планируется выполнить в полном объеме», — подчеркнул глава ведомства.

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в стране планируется реализовать 132 проекта, которые включают в себя 444 мероприятия по строительству, капремонту и реконструкции социальных и инженерных объектов, а также закупке транспортных средств и оборудования.