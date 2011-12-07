Татарстанцами было оформлено более 130 тысяч подписок на газеты и журналы

Более 130 тысяч подписок на газеты и журналы было оформлено татарстанцами в рамках весенней подписной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

Тогда в период с 20 по 30 апреля жители республики через мобильное приложение или иным способом могли подписаться на печатную прессу со скидками до 40%. Самыми активными читателями оказались жители Арского, Атнинского, Балтасинского, Сабинского, Тюлячинского, Камско-Устьинского и Тетюшского районов.

Больше всего – 70 тысяч – подписок было оформлено на республиканские СМИ, чуть больше 40 тысяч – на районные и около 20 тысяч подписок пришлось на центральные издания.

Также в республике поддержали благотворительную акцию «Дерево добра», в рамках которой можно подарить подписку на печатные издания детским домам, школам-интернатам, библиотекам, больницам, домам престарелых и ветеранов или просто одиноким людям. Так, было оформлено более 300 таких подписок.