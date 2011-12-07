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Татарстанцев приглашают послушать онлайн-лекцию об оборудовании для детских игровых площадок

Онлайн-лекция состоится в рамках президентской программы «Наш двор».

15 мая в 17.00 на Youtube-канале программы «Наш двор» состоится онлайн-лекция по теме игровых площадок для детей. Курировать трансляцию будет помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

На онлайн-встрече эксперты обсудят, какое игровое оборудование для детей безопасно и почему для них нужны стандарты. Также тему «Дворы: взрослый разговор о детских площадках» поднимут технический и судебный эксперт Ассоциации по благоустройству, озеленению территорий и обучению граждан «ГОРОД» Наталья Зинченко и партнёр архитектурного бюро «Дружба», специалист в области пространств для детей Белла Филатова.

Посмотреть трансляцию и задать вопросы помощнику президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой можно перейдя по ссылке.

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