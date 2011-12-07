Цены на следующий учебный год в университетах страны повышать не будут

В университетах на следующий учебный год цены повышать не будут. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ со ссылкой на «Российскую газету».

Так в ходе заседания Союза ректоров России прозвучало предложение университетам о корректировке стоимости обучения и установке цен на следующий учебный год не выше, чем 2019 году.

Больше всего были подняты вопросы от студентов очного отделения, которые также вынуждены обучаться в дистанционном формате, поскольку многие оплачивают учебу в университете самостоятельно. Поэтому в рамках пакета социально-экономической поддержки высшего образования было принято решение не только сохранить цены на уровне 2019 года, но и запустить программу трудоустройства студентов на базе вузов.