В Казани готовят к открытию вторую очередь набережной озера Кабан, сообщила помощник президента РТ Фишман-Бекмамбетова.

На Кабане появится каскад фитоочистных сооружений, которые будут набирать воду из озера и спускать ее уже отчищенной. Также на набережной появится мост, в отверстиях которого будет сетка.

«По сути такой гамак, нависающий над водой, чтобы человек после тяжелой тренировки мог около воды отдохнуть и остыть», — рассказал Фишман-Бекмамбетова.

Также на набережной будет располагаться пирс для занятий спортом, амфитеатр и гребная школа.