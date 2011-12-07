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В Казани готовят к открытию вторую очередь набережной озера Кабан

На набережной появится пирс для занятий спортом, амфитеатр и гребная школа.

В Казани готовят к открытию вторую очередь набережной озера Кабан, сообщила помощник президента РТ Фишман-Бекмамбетова.

На Кабане появится каскад фитоочистных сооружений, которые будут набирать воду из озера и спускать ее уже отчищенной. Также на набережной появится мост, в отверстиях которого будет сетка.

«По сути такой гамак, нависающий над водой, чтобы человек после тяжелой тренировки мог около воды отдохнуть и остыть», — рассказал Фишман-Бекмамбетова.

Также на набережной будет располагаться пирс для занятий спортом, амфитеатр и гребная школа.

КВ
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