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В Казани на Аметьевской магистрали проводится «зеленая реконструкция»

На склонах магистрали уже высадили 2 107 деревьев и 1 800 декоративных кустарников.

В Казани на Аметьевской магистрали проводится «зеленая реконструкция», сообщает пресс-служба исполкома.

«"Зеленая реконструкция" занимает важное место в благоустройстве Казани и создании комфортной городской среды. Совсем недавно этот участок земли был непригодным, а ведь здесь каждый день проезжает сотни тысяч автомобилей. Дорогу мы сделали, настала очередь и благоустройства. Теперь этот уголок будет ярким, красочным, поднимет настроение казанцам и укрепит экологию», — сказал Ильсур Метшин.

На склонах Аметьевской магистрали уже высадили 2 107 деревьев и 1800 декоративных кустарников. Благоустройство дополнят посевным газоном и многолетними растениями. Также зону оснастят системой полива протяженностью 10 км и декоративной подсветкой (122 светильника). 

КВ
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