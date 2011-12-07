В России проводится онлайн-фестиваль «Папин день»

В России пройдет всероссийский онлайн-фестиваль «Папин день», сообщают организаторы.

«Это онлайн проект, в котором, каждый отец сможет показать свою роль и значимость в воспитании подрастающего поколения России», — уточняется в сообщении.

Конкурс проводится в социальных сетях (Instagram, Facebook, Tik-tok, Youtube и «Вконтакте»). На конкурс принимаются фото и видеоматериалы, на которых изображен отец семьи, «который делает доброе дело», под хэштегом #суперпапаРФ. Также принимаются сочинения по теме «Сказка о папе», которые войдут в общую книгу.

С основными направлениями конкурса и порядком проведения фестиваля можно ознакомиться на сайте https://многодетные-семьи.рф/. Итоги подведут в режиме «онлайн» 20 июня.

Организаторы конкурса: региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.