В Татарстане задержали хакера, укравшего с банковских карт россиян 1,6 млн рублей

В Татарстане задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег у россиян с помощью мобильных устройств, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По данным ведомства, хакер подключался к базам данных сотовых операторов, расположенных рядом с отделениями одного из российских банков, после чего перехватывал мобильный трафик абонентов и получал ключ для дешифровки сообщений. После этого он создавал дубликат сим-карты и мог читать сообщения от лица потерпевших.

Подозреваемый переводил средства через мобильные устройства, после чего обналичивал деньги. В общей сложности мужчина похитил у россиян 1,6 млн рублей.

Возбуждено дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.