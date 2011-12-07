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За четыре месяца на портале госуслуг РТ оказано более 110,2 млн сервисов

Жители республики совершили 94,8 млн электронных запросов.

За четыре месяца татарстанцы совершили 98,8 млн электронных запросов через сервис госуслуги РТ, сообщает минцифры РТ.

«За прошедших четыре месяца, на едином Портале государственных и муниципальных услуг РТ было оказано порядка 110,2 млн электронных сервисов», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что через республиканский портал было совершено 4,8 млн платежей на сумму 9,6 млрд рублей. 418 тыс. татарстанцев ежедневно вели электронный дневник, а около 1,5 млн раз в месяц совершалось запись к врачу.

Напомним, на портале госуслуг РТ представлено 296 электронных сервисов, которые можно получить полностью в «онлайн» формате.

КВ
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