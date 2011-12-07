Житель Татарстана ловил лещей и сазанов баграми

Эксперты группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Мамадышскому району РТ приостановили деятельность злоумышленника, занимавшегося несанкционированной ловлей рыбы. Об этом рассказала пресс-служба МВД по РТ. Нарушение произошло на реке Кама — между селами Грахань и Соколка. Татарстанец использовал багры для получения добычи. Среди видов рыб, пойманных браконьером, такие как лещ, чехонь и сазан.

Согласно официальной информации, рыбалка проходила без необходимой разрешительной документации и недозволенным способом.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биоресурсов». Подозреваемому грозит до 6 месяцев лишения свободы.











