Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Житель Татарстана ловил лещей и сазанов баграми

За использование запрещенных орудий рыбак понесет ответственность.

Эксперты группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Мамадышскому району РТ приостановили деятельность злоумышленника, занимавшегося несанкционированной ловлей рыбы. Об этом рассказала пресс-служба МВД по РТ. Нарушение произошло на реке Кама — между селами Грахань и Соколка. Татарстанец использовал багры для получения добычи. Среди видов рыб, пойманных браконьером, такие как лещ, чехонь и сазан.

Согласно официальной информации, рыбалка проходила без необходимой разрешительной документации и недозволенным способом.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биоресурсов». Подозреваемому грозит до 6 месяцев лишения свободы.




КВ
Лента новостей