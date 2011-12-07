Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова возложила цветы к мемориалу у казанской гимназии № 175, пережившей вооружённое нападение, в котором погибли девять человек.

Спортсменку у школы засняли очевидцы, выложив в сторис «Инстаграма». Загитова перепостила видео к себе в аккаунт. В руках у фигуристки был букет розовых роз. К мемориалу у пострадавшей школы до сих пор стекаются люди с цветами и игрушками.

Напомним, трагедия произошла утром 11 мая. Тогда 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в здании гимназии на улице Файзи.

Тяжело раненные в результате страшной атаки восемь детей были отправлены в Москву, они по-прежнему остаются в федеральных клиниках под наблюдением врачей. На стационарном лечении в казанской ДРКБ находятся 15 детей.