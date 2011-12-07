Открыт прием заявок на соискание премии «Зеленый проект года — 2021»

Премия нацелена на развитие экологически ответственного, социально выгодного и экономически жизнеспособного использования лесных ресурсов России и их сохранение, вовлечение большего количества российских участников в реализацию Целей устойчивого развития ООН.

Одна из важных задач премии — сбор передовых проектов и инициатив и распространение информации о них среди широкой общественности, укрепление имиджа ответственных российских компаний и организаций на российском и международном уровнях.

«Зеленый проект года» — 2020 объединил 88 проектов от 61 участника из 28 регионов России, представляющих крупный и малый лесной и нелесной бизнес, торговые и неправительственные организации, органы государственной власти, научные и учебные заведения, прессу. Среди участников Премии малые и крупные российские, а также международные компании.

Подавать можно проекты, которые были реализованы или начали работу в 2020 году. Участие в конкурсе бесплатное.

К участию приглашаются:

· компании, работающие с продукцией из древесины и бумаги в России: лесозаготовители, производители изделий из древесины и бумаги;

· торговые организации, реализующие «лесные» проекты или выбирающие ответственное происхождение товаров из древесины и бумаги;

· производители лесозаготовительного и лесоперерабатывающего оборудования;

· компании и организации «нелесного» сектора, реализующие проекты, позитивно влияющие на леса России;

· органы власти и управления;

· образовательные учреждения;

· СМИ;

· некоммерческие организации.

Проекты рассматриваются в трех номинациях:

Экологическая номинация — за вклад в защиту, восстановление и рациональное использование лесных ресурсов.

Экономическая номинация — за вклад в экономическое развитие страны, без ущерба для экологических и социальных функций лесов России.

Социальная номинация — за вклад в социально ответственное лесопользование, повышение осведомленности людей о ценности лесов и их функций, просветительскую работу о механизмах заботы и защиты леса.

Подробнее узнать об условиях номинации на премию, а также оставить заявку на участие можно на сайте: http://green-project.fsc.ru/

Для участия необходимо заполнить форму заявки на сайте Премии http://green-project.fsc.ru/ или прислать форму заявки на адрес green.project@fsc.ru.