Песошин о росте пожаров в Татарстане: «Прорыва в вопросах защиты населения не достигнуто»

Обстановка с пожарами в Татарстане остается сложной, и существенного прорыва в вопросах защиты населения на территории республики не достигнуто. Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Прошло чуть более недели с нашего последнего заседания, на котором мы также рассматривали вопрос о дополнительных мерах по стабилизации обстановки с пожарами в республике. Необходимо констатировать, что обстановка с пожарами остается сложной, существенного прорыва в вопросах защиты населения на территории Татарстана от пожаров не достигнуто», — сказал Песошин.

При этом премьер-министр отметил, что в республике есть и положительные моменты, так Главное управление МЧС Татарстана организовало профилактическую работу среди населения, ежедневно более 200 групп обходит домовладения граждан, как результат наметилась положительная динамика и рост пожаров и гибель людей на них сократилось.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что по сравнению с прошлым годом количество пожаров республике в этом году увеличилось на 9,7%.