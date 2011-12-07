У лидеров молодёжной политики Татарстана появится возможность получить жильё

В Татарстане объявили о запуске республиканского конкурса на получение льготного жилья по программе социальной ипотеки для лидеров молодёжной политики, об этом сообщил замминистр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на пресс-конференции в «Татар-информ».

По словам замминистра, власти Татарстана приступили к важному этапу развития человеческого капитала – поддержке участников молодёжной политики и студенческого самоуправления в их стремлении улучшить жилищные условия.

Он напомнил, что впервые конкурс прошёл несколько лет назад по инициативе Президента РТ, и уже успел зарекомендовать себя как эффективный инструмент для поддержки молодёжи республики.

В заключении он добавил, что условия для участия в конкурсе для кандидатов представлены такие: Рассматриваются участники в возрастной категории от 18- 30 лет (молодые учёные до 35 лет) и каждый должен иметь значимые достижения в молодёжной политике и студенческом самоуправлении.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Министерство по делам молодежи в Татарстане дало старт форумам, на которых участники смогли озвучить свои инициативы. Как подчеркнул министр по делам молодёжи Дамир Фаттахов, «важно, чтобы активная молодежная жизнь шла не только в больших городах, а по всей республике».