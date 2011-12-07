52 двора будут благоустроены в Альметьевске в текущем году

Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов сообщил, что в городе будут отремонтированы 52 двора. Осуществляться их благоустройство будет по республиканской программе «Наш двор», передает газета «Знамя труда».

Глава района отметил, что остальные нуждающиеся в ремонте дворы благоустроят в течение следующих четырех лет. По текущим 52 придомовым участкам уже начались строительные работы.

Оставить свои пожелания и замечания по ходу выполнения работ граждане могут на сайте dvor.tatar.