Библиотечный «Мастерилка» научил делать канзаши

Национальная библиотека Республики Татарстан в формате онлайн провела мастер-класс по изготовлению канзаши — украшения для волос. Мастер-класс состоялся в рамках клуба рукоделия «Мастерилка», открытого при отделе периодических изданий библиотеки год назад.

Канзаши — украшения для волос с искусственными шелковыми цветами, которые традиционно используются Китае, Японии. С японского языка «канзаши» переводится, как «шпилька». Библиотекари провели мастер-класс по материалам журналов, которые поступают в Национальную библиотеку РТ.