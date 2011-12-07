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Библиотечный «Мастерилка» научил делать канзаши

Канзаши — украшения для волос с искусственными шелковыми цветами, которые традиционно используются Китае, Японии.

Национальная библиотека Республики Татарстан в формате онлайн провела мастер-класс по изготовлению канзаши — украшения для волос. Мастер-класс состоялся в рамках клуба рукоделия «Мастерилка», открытого при отделе периодических изданий библиотеки год назад.

Канзаши — украшения для волос с искусственными шелковыми цветами, которые традиционно используются Китае, Японии. С японского языка «канзаши» переводится, как «шпилька». Библиотекари провели мастер-класс по материалам журналов, которые поступают в Национальную библиотеку РТ.

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