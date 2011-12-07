Эксперт: Чтобы избежать вторую волну COVID-19 осенью, нужно укрепить иммунитет

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что нужно укрепить иммунитет, дабы подготовиться к возможной второй осенней волне коронавирусной инфекции. Об этом передает телеканал «Звезда».

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи считает, что летом угроза заражения снижается. А вот уже ближе к осени, когда иммунитет ослаблен, есть вероятность повторного распространения коронавируса. Поэтому он посоветовал всем вести здоровый образ жизни. Специалист также отметил, что у здоровых людей заболевание COVID-19 проходит в легкой, а то и в бессимптомной форме.