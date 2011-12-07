Фасад еще одной казанской многоэтажки украшен изображением творческого деятеля

На фасаде дома Советского района Казани появилось изображение в честь татарского исполнителя Хайдара Бигичева. Об этом рассказала пресс-служба районной администрации.

Сообщается, что мурал был создан в жилом доме по улице Хайдара Бигичева, 27. А на соседнем здании граффити будет уже посвящено его творческой деятельности.

Также возле многоэтажек благоустроят сквер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что на один из фасадов казанского дома будет украшен портретом татарского поэта Габдуллы Тукая. Изображение публициста уже можно увидеть на фасаде дома на улице Татарстан, 64.