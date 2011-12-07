Михаил Мурашко сообщил о регистрации трех препаратов от коронавируса в Российской Федерации.

— Это препараты, в том числе влияющие на репродукцию вируса, на его размножение, и те, которые влияют на осложнения, связанные непосредственно с заболеванием. Поэтому нельзя сказать, что тот или иной препарат лучше или хуже. Назначение каждого проводится врачом обязательно, и выбор может быть только конкретно для каждой ситуации медицинским работником. Иначе ни в коем случае нельзя рекомендовать какой-то препарат как панацею при лечении коронавирусной инфекции.

Также глава ведомства ответил на вопрос, возможен ли в России такой формат, когда будет чередоваться введение карантина и его отмена:

— Конечно, возможен. И медицинское сообщество, и медицинские организации к этому готовы сегодня. Мы не зря потратили то время, когда разворачивали эту всю систему и мобилизацию проводили. Поэтому да, конечно.