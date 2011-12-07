С 1 июля в России начнется индексирование пенсионных выплат для пенсионеров-опекунов несовершеннолетних. Об этом передает РИА Новости.

Сообщается, что на эти цели уйдет 720 млн рублей. Список пенсионеров, которые являются попечителями или опекунами, должен быть готов до 15 июня, а до 24 июня подготовлен пакет соответствующих документов.

Еще в марте председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам будет направлен на поддержку почти 30 тысяч человек.