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С 1 июля в России начнется индексирование пенсионных выплат для пенсионеров-опекунов

Список пенсионеров, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, должен быть готов до 15 июня.

С 1 июля в России начнется индексирование пенсионных выплат для пенсионеров-опекунов несовершеннолетних. Об этом передает РИА Новости.

Сообщается, что на эти цели уйдет 720 млн рублей. Список пенсионеров, которые являются попечителями или опекунами, должен быть готов до 15 июня, а до 24 июня подготовлен пакет соответствующих документов.

Еще в марте председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам будет направлен на поддержку почти 30 тысяч человек. 

КВ
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