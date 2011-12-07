В РТ стартовал проект по защите прав предпринимателей в период пандемии. В республике состоялась первая открытая онлайн-встреча прокурора Татарстана Илдуса Нафикова с представителями малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ТПП РТ.

В открытом диалоге с предпринимателями приняли участие представители Федеральной налоговой службы, МВД, Министерства экономики РТ.

На встрече обсуждались самые актуальные на данный момент проблемы, например, сложности в получении господдержки, арендодатели, которые не желают идти на уступки, тарифы на вывоз мусора.

Мероприятие было организовано в рамках совместного проекта Торгово-промышленной палаты РТ, Прокуратуры РТ и Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.