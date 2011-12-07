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Татьяна Забегина: Поправки в Конституцию РФ гарантируют стабильность и устойчивость получения льгот

Касающиеся закрепления прав граждан на социальные гарантии и индексацию пенсий поправки позволят также «правильно формировать бюджет».

Заместитель председателя правления ТПП РТ Татьяна Забегина заявила, что поправки в Конституцию РФ будут гарантировать стабильность и устойчивость получения льгот.

По мнению члена Общественной палаты РФ, касающиеся закрепления прав граждан на социальные гарантии и индексацию пенсий поправки позволят не только «правильно формировать бюджет», но и гарантируют стабильность и устойчивость получения льгот. А также в случае изменения в Основной закон России поменяются и «отношение к отдельно взятому человеку». 

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